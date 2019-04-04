Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, отпущенный ранее под залог, вновь помещен под стражу в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал NHK.

Утром в квартиру Гона в центре Токио пришли представители прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. После этого он был доставлен в прокуратуру для проведения процедуры ареста.

Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как он уже был отпущен под залог.

Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Согласно предварительному расследованию, сумма в размере $32 млн поступила представителю концерна в Омане из подконтрольного Гону "президентского фонда". При этом часть средств была переведена через фиктивную компанию и, предположительно, была задействована для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.

Ранее в среду Гон в своем Twitter написал, что хочет провести пресс-конференцию 11 апреля и рассказать всю правду о ситуации вокруг него. На свободе он провел менее месяца.