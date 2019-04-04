Крупное ДТП в Турции, есть погибшие
4 апреля 2019 09:27 251
В турецкой провинции Денизли перевернулся пассажирский автобус. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, погибли двое и ранены 22 пассажира.
Как отмечается, не исключено, что число погибших возрастет.
Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были доставлены в ближайшие больницы.
Среди пострадавших женщины и дети.
О причинах ДТП не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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