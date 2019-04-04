В турецкой провинции Денизли перевернулся пассажирский автобус. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, погибли двое и ранены 22 пассажира.

Как отмечается, не исключено, что число погибших возрастет.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Среди пострадавших женщины и дети.

О причинах ДТП не сообщается.