В Сети появилось видео с турнира по вольной борьбе в одной из спортивных школ Курчалоевского района Чечни, который закончился массовой дракой болельщиков. В соревнованиях принимали участие спортсмены 2002-2004 годов рождения. Турнир собрал более 80 участников.

На кадрах видно, как поединок внезапно перерастает в массовую потасовку. Мнения Интернет-пользователей в комментариях разделились. Одних этот инцидент рассмешил, другие возмутились произошедшим. Фолловеры выразили надежду, что никто из участников драки не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

