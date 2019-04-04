Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Так, если социальная платформа "в срочном порядке" не удаляет соответствующий контент, руководству грозит штраф до 10% годового оборота компании, а также тюремное заключение на срок до трех лет.

Кроме того, медиакомпании должны своевременно уведомлять полицию о появлении на своих платформах роликов или изображений, содержащих сцены насилия.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

Как сообщалось ранее, Таррант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы было удалено более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Позже Facebook сообщила о введении запрета на восхваление и поддержку идей "белого национализма".