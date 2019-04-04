Пожар вспыхнул в одном из терминалов главного аэропорта Найроби. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на оператора аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, возгорание в международном аэропорту имени Джомо Кениаты произошло в результате неполадки с системой транспортировки багажа. Пассажиры и персонал были эвакуированы в целях предосторожности.

Повлиял ли этот инцидент на прилет и вылет авиарейсов, не указывается. Пожар к настоящему времени локализован. Пострадавших, по данным агентства, нет.