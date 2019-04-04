Мебель в одном из кабинетов в армянском парламенте полностью сгорела в результате пожара 4 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ночью, около 01:38, в МЧС поступило сообщение, что на первом этаже здания Национального Собрания Армении начался пожар. На место выехали один боевой расчет пожарно-спасательного отряда и группа реагирования Национального центра управления кризисами.

Выяснилось, что огонь разгорелся в первом корпусе парламента, в кабинете N139, где разместился отдел "Благоустройства и обслуживания зданий НС".

Огонь был локализован в 01:57, потушен в 02:05.

В кабинете (18 кв.м) полностью сгорела офисная мебель (холодильник, письменный стол, журнальный столик, 4 стула, диван, шкаф, окно и 2 компьютера).

Пострадавших в результате пожара нет.