Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло на скоростной трассе Пекин - Лхаса на северо-западе китайской столицы. По данным дорожной полиции города, пострадали семь человек, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Состояние одного из раненых оценивается врачами как тяжелое, остальные отделались легкими ушибами. Отмечается, что участниками ДТП стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик. Причины произошедшего выясняются.

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