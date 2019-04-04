В Сингапуре объявлено о масштабном преображении главных туристических достопримечательностей этого города-государства. На эти цели компании-операторы двух гостиничных и развлекательных комплексов - Marina Bay Sands и Resort World Sentosa - планируют выделить $9 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, гостиничный комплекс Marina Bay Sands, который известен огромным открытым бассейном на высоте более 200 м, построенном в виде корабля, получит четвертое здание, в котором разместятся пятизвездочная гостиница на 1 тыс. номеров, концертный зал на 15 тыс. мест, а также торговый центр и рестораны.

На острове Сентоса, где в основном сосредоточены различные развлекательные комплексы, будут расширять действующий океанариум. После реконструкции его площадь вырастет в три раза. В тематическом парке Universal Studios появятся новые зоны, созданные по мотивам мультфильмов о "Миньонах" и "Супер Марио".

Модернизация ожидает и единственные в Сингапуре казино, которые расположены на Сентосе и в гостинице Marina Bay Sands. Компании получили право на расширение игровых залов. Их эксклюзивные права на организацию игрового бизнеса продлены до 2030 года. Правда, для местных игроков будут введены новые правила, повышающие плату за суточное посещение казино на 50% до 150 синг. долларов ($110). Приезжих туристов нововведения не коснутся - они по-прежнему смогут бесплатно пользоваться игровыми столами.

По оценкам правительства, планируемые проекты создадут в государстве примерно 25 тыс. новых рабочих мест, 65% из которых будут занимать местные жители. Кроме того, власти ожидают ежегодного увеличения потока туристов как минимум на 500 тыс. человек, что ежегодно будет приносить в государственную казну не менее 500 млн синг. долларов ($369 млн).