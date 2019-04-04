Полиция Великобритании разработала специальный план на случай возникновения беспорядков из-за выхода страны из состава ЕС. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, более 10 тыс. полицейских в течение 24 часов будут задействованы при появлении чрезвычайной ситуации, вызванной Brexit.

"За последние несколько месяцев мы разработали планы по мобилизации [сотрудников] на территории Великобритании, - подчеркнул главный констебль Чарли Холл. - Это позволит нам задействовать более 10 тыс. специально обученных офицеров по всей стране".

Однако подобные меры, по данным правоохранительных органов, рассчитаны на непродолжительный период времени. В последнее время, как указывает телеканал, количество преступлений, связанных с Brexit, выросло практически в два раза. Только на прошлой неделе было совершено 26 различных правонарушений.

Выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта, после чего должен был наступить переходный период продолжительностью до конца 2020 года. Однако в этот же день депутаты Палаты общин в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто Мэй по итогам переговоров с европейскими лидерами, то же самое они сделали 15 января и 12 марта. Таким образом британский парламент не выполнил условие ЕС, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.