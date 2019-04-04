В результате начавшихся с 17 марта селей и наводнений в Иране погибло 70 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на информационный портал Организации скорой помощи Ирана.

Согласно информации, за указанный период (с 17 марта и по сегодняшний день) пострадали 768 человек.

Среди 20 иранских провинций больше всего погибших в провинциях Фарс (23 человека) и Лорестан (14 человек).

Пострадавших тоже больше именно в этих провинциях - 256 в провинции Лорестан и 190 человек - в провинции Фарс.

Напомним, что в результате селей и наводнений, произошедших в последнее время в Иране, несколько городов и многие села затоплены водой.