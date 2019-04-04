Момент подрыва автомобиля в Киеве попал на камеры - ВИДЕО
4 апреля 2019 14:39 234
Автомобиль "Шевроле" взорвался в Киеве 4 апреля.
По данным "Украинской правды", машина принадлежала сотруднику военной разведки.
Согласно последней информации, в результате ЧП пострадал подрывник. Взрывное устройство сработало раньше, и в результате ЧП ему оторвало кисть руки. Пострадавший госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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