В Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Пятый канал.

Причины не уточняются.

Данелия родился в 1930 году в Тбилисси, затем семья переехала в Москву. Сначала он обучался на архитектора, однако интерес к кино перевесил. В результате Данелия поступил в 1956 году на Высшие режиссерские курсы. Он прославился фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза".