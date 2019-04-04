Анкара ведет переговоры с Вашингтоном касательно поставок Турции по программе F-35. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, которые ссылаются на военные источники.

Согласно сообщению, также продолжается обучение турецких пилотов в рамках программы F-35.

Военные источники также сообщили, что Турция в июле этого года получит первые российские ЗРК С-400.

Отметим, что ранее Пентагон подтвердил прекращение поставок Турции по программе F-35 из-за планов Анкары закупить российские системы С-400.

"Пока Турция полностью не откажется от закупки С-400, поставки и деятельность, связанные с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35 будет прекращена. Наш диалог с Турцией по этому важному вопросу продолжается", - говорится в заявлении Пентагона.

Также в Пентагоне заявили, что приняли меры, чтобы цепочка поставок при создании F-35 не прекратилась из-за вывода Турции из программы создания новейшего самолета.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.