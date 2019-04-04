Цех по производству взрывчатых веществ полностью разрушен в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, люди, по предварительным данным, не пострадали. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 метров при взрыве полностью разрушено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, происходит горение на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

На предприятии сообщили об отсутствии жертв в результате взрыва.

"Жертв нет, больше никакой официальной информации нет", - заявили на заводе "Кристалл".