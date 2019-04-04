Не менее 11 бандитов были застрелены полицией при попытке ограбить сразу два отделения банков в бразильском городе Гуарарема штата Сан-Паулу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг канал Globo.

Всего в налетах участвовало 25 бандитов. В одном из случаев они захватили в заложники семью из нескольких человек вовремя побега, однако в итоге преступники были застрелены полицией.

Грабители использовали пять бронированных автомобилей, внутри которых находилось значительное количество оружия и боеприпасов. Нападения были совершены рано утром.

Портал Formato21 уточняет, что оба ограбления были неудачными: бандиты установили взрывные устройства на дверях банков, но преступление было сорвано вовремя появившейся полицией.