Инстаграм Меган Маркл и принца Гарри побил мировой рекорд
4 апреля 2019 18:38 213
Страница в инстаграме герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри набрала один миллион подписчиков за рекордное время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.
Как отмечается, на страницу подписались миллион человек спустя 5 часов 45 минут. Аккаунт был зарегистрирован во вторник, 2 апреля.
На момент публикации новости страница имеет уже 3,4 млн подписчиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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