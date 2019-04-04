Страница в инстаграме герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри набрала один миллион подписчиков за рекордное время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Как отмечается, на страницу подписались миллион человек спустя 5 часов 45 минут. Аккаунт был зарегистрирован во вторник, 2 апреля.

На момент публикации новости страница имеет уже 3,4 млн подписчиков.