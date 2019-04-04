Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон, которого сейчас обвиняют в сокрытии доходов, вышел на свободу 6 марта под крупный залог. Но вне стен тюрьмы Гон провел меньше месяца: он угодил обратно сразу после твита, в котором пообещал поведать миру "всю правду". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

На сей раз его арестовали по обвинению в злоупотреблении доверием правоохранительных органов. Карлос Гон пообещал, что 11 апреля устроит пресс-конференцию, где и изложит все обстоятельства своего дела. Однако официально обвинение по очередному эпизоду (уже четвертому по счету) имеет новое основание и строится на 34,2 млн долларов, которые экс-глава концерна выплатил торговому представителю Renault-Nissan в Омане: якобы часть этих средств пошла на покупку личной яхты для Карлоса Гона, самолета и тому подобное.

"Мой арест - это возмутительный произвол. Это попытка определенных людей в Nissan заставить меня замолчать, введя власти в заблуждение. Зачем меня арестовывать, кроме как попытаться сломить меня? Но я не сломаюсь", - цитирует заявление Карлоса Гона издание Automotive News. Кроме того, по данным издания, экс-глава Renault-Nissan также пообещал, что правда рано или поздно выйдет наружу, ради чего призвал правительство Франции защитить его.

6 марта Карлоса Гона отпустили из-под стражи под залог в один миллиард иен (почти 9 млн долларов). Пока неясно, будет ли продлен японскими властями новый арест бизнесмена: его адвокаты утверждают, что это было бы неправомерно, так как речь идет не о новом деле, а об очередном эпизоде уже существующего, в рамках которого Гон и был освобожден.