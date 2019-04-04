В Ливии отдан приказ о наступлении
4 апреля 2019 20:17 215
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
В материале говорится, что войска были направлены к городу для того, чтобы освободить его от вооруженных группировок.
Обращение Хафтара было опубликовано в интернете, уточняет агентство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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