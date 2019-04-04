Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

В материале говорится, что войска были направлены к городу для того, чтобы освободить его от вооруженных группировок.

Обращение Хафтара было опубликовано в интернете, уточняет агентство.