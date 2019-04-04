резидент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мексика понимает, что мы закроем границу или введем тарифы на автомобили, одно или другое, вероятно, начнем с пошлин, и это будет иметь силу", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ходе заседания своего кабинета.

Он отметил, что в Мексике, в отличие от США, "сильно иммиграционное законодательство", и Вашингтону необходима помощь Мексики в урегулировании ситуации на границе. "Нам нужна помощь Мексики, если Мексика не помогает... тогда мы наложим пошлины на их автомобили, ввозимые в США", - подчеркнул Трамп.