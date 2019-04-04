4 апреля 2019 года в Барселоне, в результате полицейского сотрудничества между Грузией и Испанией, с участием грузинских правоохранителей, была проведена масштабная спецоперация под названием "Мерлин-така". В ней приняли участие 250 грузинских правоохранителей. В результате спецоперации задержаны 100 граждан разных стран, в том числе 66 граждан Грузии. 25 из них обвиняются в совершении краж и членстве в организованной преступной группировке. Остальные 41 задержаны за нарушение эмиграционных правил, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Онлайн.



Спецоперация была проведена в здании одной из бывших школ Барселоны, часть которой была заняты членами преступной группировки.



На основании судебного ордера правоохранители провели обыски в местах проживания задержанных. В качестве вещдоков изъяты краденные вещи и большая сумма денег, добытые незаконно.



Следствием установлено, что члены преступной группировки заранее подбирали квартиры, добывали и разрабатывали данные об этих объектах, после чего совершали кражи.



Как сообщает МВД Грузии, проведению спецоперации предшествовала совместная оперативная-следственная работа грузинских и испанских правоохранителей, длившаяся около года.