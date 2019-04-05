Отец снял на камеры, как заставил сына разбить PlayStation 4 за двойки в школе - ВИДЕО
Американец Тре Кросби поделился видео о том, как он заставил своего сына Трейси разбить игровую консоль PlayStation 4. Причина проста - плохая успеваемость подростка из-за большой любви к играм (в том числе, к Fortnite).
В начале видео мужчина обратился к подпискам. Американец рассказал, что современные гаджеты - причина того, что дети отвлекаются от учёбы. Параллельно со своей речью он упаковал консоль в пакет, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
После этого мужчина и его сын вышли во двор. Там американец дал Трейси палку и велел разбить консоль. После этого на консоль уронили огромный булыжник. Всё это довело подростка до слёз, а по самой консоли ещё проехались машиной.
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