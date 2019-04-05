Игровой подпольный клуб был организован в одном из торговых центров Сургута и принес 24 миллиона прибыли своим владельцам. Полицейские закрыли точку любителей сорвать большой куш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ugra.kp.ru, накануне следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении четырех уроженцев Республики Армения. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В помещении торгового центра по улице Аэрофлотская города Сургут обвиняемые проводили азартные игры с использованием игровых автоматов.

Их преступную деятельность пресекли в октябре 2018 года в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий. Тогда в игровом клубе прошли обыски, в ходе которых изъяты 12 игровых автоматов, деньги, а также документация, в том числе журналы, где отражались полученные доходы. Расследуя уголовное дело, следователи установили, что от работы подпольного заведения обвиняемые получили более 24 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Следствием собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.