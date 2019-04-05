В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги, - написал он.

О пострадавших не сообщается.

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