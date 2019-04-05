В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводе - ВИДЕО
5 апреля 2019 11:38 230
В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
- Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги, - написал он.
О пострадавших не сообщается.
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