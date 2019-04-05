Недавнее высказывание экс-спикера парламента Турции, нынешнего кандидата на пост главы Стамбульского муниципалитета Бинали Йылдырыма, о том, что "муниципальные выборы это не вопрос выживания", не нашло подтверждения в сложившихся реалиях. Об этом свидетельствует решение правящей партии обжаловать итоги недавних муниципальных выборов в Турции, что напрямую свидетельствует о том, что муниципальные выборы являются именно вопросом выживания.

Состоявшиеся 31 марта текущего года муниципальные выборы в Турции можно отнести к одним из наиболее важных событий в современной турецкой истории.

Как известно, Партия справедливости и развития (ПСР) в целом победила на муниципальных выборах в Турции, набрав 44,33 процента голосов. Однако, в Стамбуле и Анкаре ПСР по предварительным данным уступила "Народно-республиканской партии" (CHP).

Но при всем этом, после обжалования итогов выборов в Стамбуле, ЦИК Турции не выдал мандат на пост главы муниципалитета Стамбула кандидату CHP Экрему Имамоглу.

Сомнение в итогах муниципальных выборов в Турции далеко не первый случай, и в силу того, что в Турции главенствуют принципы демократии, все партии имеют право обжаловать итоги выборов.

Но, не смотря на это, представитель госдепартамента США Роберт Палладино призвал власти Турции признать результаты муниципальных выборов.

Палладино заявил, что США надеются на то, что Турция признает законные результаты муниципальных выборов после того, как ПСР подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции. На фоне обострения отношений Вашингтона и Анкары, в политических кругах Турции оценили это заявление в качестве еще одной попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Не смотря на то, что в Турции сохраняется полное спокойствие после муниципальных выборов, тем не менее, все же растет напряженность между ПСР и CHP, что может обернуться серьезными последствиями внутри страны.

Стоит вспомниться событие 28 мая 2013 года, когда под предлогом вырубки деревьев в парке Гези в центре Стамбула вышли на улицы сторонники CHP, анархисты, коммунисты, социалисты, либералы, представители движения феминисток, а также активисты ЛГБТ.

Не смотря на то, что целью указанных групп в 2013 году была изоляция тогдашнего премьер-министра Реджеп Тайипа Эрдогана, однако оппозиция не выдвигала очевидных политических мотивов.

Не исключено, что в случае если ЦИК Турции примет решение пересмотреть итоги выборов в пользу ПСР в Стамбуле, активисты CHP начнут призывать к проведения демонстраций, в ходе которых их также поддержит ряд оппозиционных политических партий.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend