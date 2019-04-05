Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в настоящее время нет причин для очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом глава австрийского правительства сообщил немецкой газете Straubinger Tagblatt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы, как Европейский союз, определили четкие сроки, и сейчас нет причин снова менять эти сроки. За исключением, если что-то изменится в самой Великобритании. Но пока до этого не дошло", - приводит слова Курца Австрийское агентство печати.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у Евросоюза отложить до 30 июня выход Соединенного Королевства из ЕС, о чем говорится в письме главы британского кабмина, направленном в пятницу председателю Европейского совета Дональду Туску и размещенном на сайте правительственной информации. В своем письме Мэй подчеркнула, что рассчитывает на то, что процесс ратификации соглашения о выходе между Брюсселем и Лондоном завершится до 23 мая, чтобы не проводить в Великобритании выборов в Европарламент (23-26 мая).

Предыдущий саммит ЕС - 21-22 марта - уже отклонил просьбу Лондона об отсрочке Brexit до 30 июня, заявив, в частности, что любое продление переговоров далее 12 апреля должно автоматически означать проведение на территории Соединенного Королевства выборов в Европарламент.