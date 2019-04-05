Анна Исаева, бывший директор Юлии Началовой, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой на песню "Я выбираю". Эти кадры сделаны 6 июня прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него, - подписала видео Анна.

Она пообещала позже выложить еще "что-то солнечное и легкое".

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