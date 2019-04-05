Мощный взрыв прогремел в Мадриде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 апреля 2019 18:39 354
18:39
Верхний этаж полностью снесло в Мадриде в результате взрыва бытового газа в 13-этажном доме, сообщает газета АВС.
Взрыв прогремел в 13-этажном доме в столичном районе Пуэнте де Вальекас. Легкие ранения получили 16 человек, сообщает издание.
Полностью эвакуировано здание, где произошел взрыв, а также близлежащие строения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Упавшие обломки конструкций повредили припаркованные рядом автомобили.
Два человека были госпитализированы: пожилая женщина с ожогами и 20-летний мужчина с ушибами. На месте работают медики и пожарные.
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17:37
В Сети появилось видео с места мощного взрыва в жилом доме в Мадриде. По данным испанских СМИ, инцидент произошел на улице Антонио Марейны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На месте происшествия работают спасатели.
Информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.
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