18:39

Верхний этаж полностью снесло в Мадриде в результате взрыва бытового газа в 13-этажном доме, сообщает газета АВС.

Взрыв прогремел в 13-этажном доме в столичном районе Пуэнте де Вальекас. Легкие ранения получили 16 человек, сообщает издание. Полностью эвакуировано здание, где произошел взрыв, а также близлежащие строения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости Упавшие обломки конструкций повредили припаркованные рядом автомобили. Два человека были госпитализированы: пожилая женщина с ожогами и 20-летний мужчина с ушибами. На месте работают медики и пожарные.

-----------

17:37

В Сети появилось видео с места мощного взрыва в жилом доме в Мадриде. По данным испанских СМИ, инцидент произошел на улице Антонио Марейны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На месте происшествия работают спасатели.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

