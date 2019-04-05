Экстренное заседание Совета Безопасности ООН
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии началось в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Встреча, созванная по инициативе Великобритании, проходит в закрытом для журналистов режиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил ранее представитель секретариата ООН, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступит спецпредставитель генерального секретаря по Ливии Гасан Саламе.
Эскалация в стране совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи. В ООН не стали комментировать подробности встречи Гутерриша с Хафтаром, однако согласно источникам телеканала Al Hadath, фельдмаршал уведомил генсека, что "не будет вести диалог с террористами и освободит от них столицу страны".
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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