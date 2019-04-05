BMW оштрафовали на миллиард евро
Автопроизводитель BMW согласился выплатить штраф в размере более миллиарда евро в ответ на обвинения со стороны Еврокомиссии в картельном сговоре, говорится в релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пятницу Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор. Предварительная точка зрения ЕК заключается и в том, что действия производителей автомобилей могли лишать потребителей возможности покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.
"После рассмотрения уведомления о претензиях, BMW признает оценочное обязательство, которое, вероятно, превысит 1 миллиард евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата штрафа негативно скажется на финансовых результатах BMW за первый квартал 2019 года. При этом прогноз прибыли до налогообложения за текущий финансовый год остается без изменений, а прогноз по марже по EBIT в автомобильном сегменте снижен на 1-1,5 процентных пункта от целевого диапазона 6-8%, который прогнозировался ранее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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