Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что улицы оцепили в радиусе 100 м от банка.

По последним данным, сотрудники полиции проверили сумки и не нашли ничего подозрительного. Улицы вновь открыты.