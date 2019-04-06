В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
6 апреля 2019 07:28 170
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что улицы оцепили в радиусе 100 м от банка.
По последним данным, сотрудники полиции проверили сумки и не нашли ничего подозрительного. Улицы вновь открыты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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