Бывший футболист сборной Бразилии Пеле рассказал о своем состоянии после госпитализации в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо вам за вашу поддержку. Антибиотики работают, и тесты показывают, что я в порядке. Чувствую себя гораздо лучше", - написал Пеле в твиттере.

Трехкратный чемпион мира попал в больницу 2 апреля с судорогами и высокой температурой после встречи с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что жизни знаменитого спортсмена ничего не угрожает. Окружение бразильца заявило, что госпитализация была предупредительной мерой.