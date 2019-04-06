Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

"В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов - живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей - картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", оцениваемая в 123 тысячи долларов.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "кража в особо крупных размерах", "хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность" и "служебная халатность", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Дело передано в следственный комитет.