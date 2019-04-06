Рейс "TK 54" авиакомпании Turkish Airlines из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур стал последним в истории гавани, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самолет последнего в истории рейса Стамбул-Сингапур вылетел в 02:40 по местному времени.

"Turkish Airlines" начал переезд в Новый аэропорт Стамбула, который является крупнейшим аэропортом мира. Первый этап переезда осуществлен в октябре прошлого года. Сегодня ночью с 03:00 будет реализован завершающий этап переезда. 38% процесса переезда с Международного аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула успешно осуществлен в течение 6 часов.

Это уникальное событие в истории авиации в целом будет завершено в течение 45 часов и завершится в субботу, 6 апреля в 23:59. Как и планировалось ранее, аэропорт Ататюрка и новый аэропорт Стамбула 6 апреля до 14:00 будут закрыты для всех пассажирских рейсов.

Осуществление операций в новом аэропорту Стамбула начнется с 6 апреля в 14:00. Первый рейс в рамках "Большого переезда" будет осуществлен в аэропорт Эсенбога в Анкаре.

Поэтапно будет увеличено количество полётов "Turkish Airlines" с нового аэропорта Стамбула.