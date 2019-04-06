Камерунский принц попал в аварию в Мексике - ФОТО
6 апреля 2019 09:18 161
Принц Жан-Луи Бингна, сын одного из камерунских вождей, попал в ДТП на мексиканском курорте Акапулько, сообщает портал Diario de Tabasco.
Бингна разогнался на внедорожнике при выезде из подземного туннеля, который ведет в центральную часть города, и автомобиль перевернулся.
Два человека, находившиеся вместе с принцем в салоне машины, пострадали, о травмах самого виновника аварии не сообщается.
Цель пребывания Бингны в Акапулько не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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