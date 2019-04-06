Принц Жан-Луи Бингна, сын одного из камерунских вождей, попал в ДТП на мексиканском курорте Акапулько, сообщает портал Diario de Tabasco.

Бингна разогнался на внедорожнике при выезде из подземного туннеля, который ведет в центральную часть города, и автомобиль перевернулся.

Два человека, находившиеся вместе с принцем в салоне машины, пострадали, о травмах самого виновника аварии не сообщается.

Цель пребывания Бингны в Акапулько не уточняется.