Драгоценное кольцо с крупным бриллиантом было украдено во вторник из автомобиля супруги действующего наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, неизвестные забрали кольцо вместе с деньгами и банковскими карточками из автомобиля, припаркованного на улице Дофин в VI округе французской столицы. Также преступники забрали ноутбук и удостоверяющие личность документы. По факту кражи было начато расследование.

Стоимость кольца, согласно изданию, составляет около 1 млн евро. Также газета утверждает, что драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.

Жан-Кристоф Наполеон является наследником французского престола по линии Наполеона Бонапарта. Он работает в лондонском инвестиционном фонде и примеряет на себя роль наследника престола лишь раз в год, 5 мая, во время церемонии по случаю годовщины смерти императора Наполеона I. Помимо "бонапартистов" во Франции существует также две другие партии, оспаривающие право престолонаследия - потомки старшей ветви династии Бурбонов и потомки императора Луи-Филиппа Орлеанского.