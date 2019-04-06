В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в пятницу, 5 апреля, источники в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции сообщили РБК.

Инцидент произошел на слушаниях гражданского дела по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Группа людей в зале суда попыталась вести фото- и видеосъемку.

После этого судья сделал им замечание: он напомнил, что видеосъемка ведется автоматически и ее можно получить по запросу. Однако нарушители продолжили съемку, и судья был вынужден вызвать в зал приставов. В этот момент один из присутствующих в зале попытался напасть на пристава с раскладным ножом.

Нападавшего задержали, пристав не получил ранений. Однако инцидент обернулся потасовкой, в которой приняли участие около 10 человек.

14 февраля десятки людей с огнестрельным оружием и ножами устроилипобоище в Печатниках, пострадал один человек, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Участниками драки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.