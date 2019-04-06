Тяжелое ДТП в Турции, есть пострадавшие
6 апреля 2019 09:28 147
В районе Полатлы турецкой Анкары опрокинулся пассажирский микроавтобус. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса, водитель не получил ранений.
Отмечается, что после того как пострадавшим была оказана медицинская помощь, они были размещены в Государственную больницу Полатлы.
Полиция начала расследование в связи с ДТП.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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