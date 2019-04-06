В районе Полатлы турецкой Анкары опрокинулся пассажирский микроавтобус. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса, водитель не получил ранений.

Отмечается, что после того как пострадавшим была оказана медицинская помощь, они были размещены в Государственную больницу Полатлы.

Полиция начала расследование в связи с ДТП.