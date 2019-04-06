Гражданин Китая выпил 2,5 литра молока на таможенном досмотре, чтобы не выбрасывать продукт в мусорку. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель Чжэнчжоу (городской округ в провинции Хэнань) собирался пронести трехлитровую канистру с молоком через таможню аэропорта в Австралии, несмотря на то что ее объем в 30 раз превышал допустимые нормы провоза жидкости в ручной клади. Когда сотрудники ознакомили его с правилами, мужчина открыл бутылку и выпил все содержимое, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Друг китайца снял происходящее на видео. Выяснилось, что мужчины хотели провезти молоко домой, потому что купили его по очень низкой цене. "Молоко в Австралии стоит на порядок дешевле! Оно там дешевле, чем вода", - рассказали они.

Издание отмечает, что в крупных австралийских супермаркетах литр молока продается по цене в один австралийский доллар (46 рублей), в то время как в Китае его стоимость составляет 60 юаней (около 600 рублей).

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