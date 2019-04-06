Проведенные генеральной прокуратурой Армении в 2018-2019 годах проверки в Национальной картинной галерее выявили отсутствие 626 экспонатов общей стоимостью в 120 млн. драмов (почти $250 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на Регнум.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, в частности, из фондов ГНКО "Выставочный центр", принадлежащих Национальной галерее, пропала работа кисти Мартироса Сарьяна "Зал армянской филармонии" стоимостью в 60 млн. драмов (порядка $123 тыс.), картина Ованнеса Зардаряна "Возрождение" стоимостью в 2 млн. драмов (порядка $4,1 тыс.), а также другие картины, гобелены, графические работы и скульптуры.

Генпрокуратура в ходе проверки также установила, что инвентаризация активов и обязательств фондов ГНКО "Выставочный центр" никогда не проводилась, несмотря на то, что данный процесс является обязательным перед подготовкой ежегодной финансовой отчетности в соответствии с законодательством.

Возбуждено уголовное дело по статьям "кража", "хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность" и "служебная халатность".