В городе Джелалабад зафиксированы два взрыва. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Pajhwok.

Уточняется, что взрывы были слышны утром 6 апреля в районе провинции Нангархар.

По предварительным данным, взрыва произошли из-за того, что проезжающий автомобиль сбил придорожную бомбу

По данным агентства, из-за взрывов получили ранения два сотрудника пограничной службы.

Других подробностей пока нет.