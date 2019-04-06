Два взрыва произошли в Афганистане
6 апреля 2019 10:32 171
В городе Джелалабад зафиксированы два взрыва. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Pajhwok.
Уточняется, что взрывы были слышны утром 6 апреля в районе провинции Нангархар.
По предварительным данным, взрыва произошли из-за того, что проезжающий автомобиль сбил придорожную бомбу
По данным агентства, из-за взрывов получили ранения два сотрудника пограничной службы.
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