В Киеве сотрудники полиции разыскивают мужчину, который стал участником смертельной драки в одном из супермаркетов города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, что двое мужчин стоят в очереди за пиццей. Короткая словесная перепалка неожиданно завершается дракой: крепко сложенный киевлянин нанес своему оппоненту резкий удар в голову.

От полученной травмы 33-летний мужчина скончался на следующий день. Второй участник драки скрылся, передает "Страна.ua".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

