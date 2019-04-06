Стоявший в очереди за пиццей мужчина убил оппонента одним ударом - ВИДЕО
6 апреля 2019 11:14 143
В Киеве сотрудники полиции разыскивают мужчину, который стал участником смертельной драки в одном из супермаркетов города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, что двое мужчин стоят в очереди за пиццей. Короткая словесная перепалка неожиданно завершается дракой: крепко сложенный киевлянин нанес своему оппоненту резкий удар в голову.
От полученной травмы 33-летний мужчина скончался на следующий день. Второй участник драки скрылся, передает "Страна.ua".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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