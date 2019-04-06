Крупное ДТП в Испании, десятки пострадавших - ВИДЕО
В районе испанского населенного пункта Сомосьерра, неподалеку от Мадрида, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщает издание El Mundo.
Участниками аварии, в которой пострадали 35 человек, стали более 50 автомобилей.
Согласно источникам, общая протяженность аварии, произошедшей в 90 км от испанской столицы, составила два километра, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.
Сообщается, что причиной массового столкновения автомобилей стали снегопад и гололедица.
В настоящий момент на месте случившегося работают бригады медиков, а также снегоуборочные машины. Трасса A1, где произошло ДТП, в течение нескольких часов была перекрыта.
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