МВД Великобритании начало выпускать британские паспорта, на которых больше не значатся слова "Европейский союз", получившие такие документы британцы удивлены подобным обновлением. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Independent.

"Паспорта красного цвета, на передней стороне обложки которых больше не будет слов "Европейский союз", были введены в обращение с 30 марта 2019 года. Чтобы использовать оставшиеся запасы и обеспечить наибольшую выгоду для налогоплательщиков паспорта со словами "Европейский союз" будут по-прежнему выпускаться короткий период после этой даты", - заявил изданию официальный представитель МВД.

Как отмечает издание, изначально британские власти рассчитывали, что страна выйдет из состава Евросоюза 29 марта. По словам представителя МВД, пока этого не произошло, британцы будут получать старые и новые паспорта, но не смогут выбрать вид документа. В конце текущего года правительство планирует начать выпускать национальные паспорта с синей обложкой.

Жители страны, ставшие обладателями красных паспортов без слов "Европейский союз", выражают удивление новым "дизайном" обложки. "Я была очень удивлена - мы все еще члены ЕС", - заявила Сюзан Хиндл Бэрон, получившая "неевропейский" паспорт.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна была покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. В пятницу премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit на 30 июня 2019 года из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом. Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил о том, что в связи с итогом голосования по договору о Brexit в британском парламенте 10 апреля состоится экстренный саммит ЕС.