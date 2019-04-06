Любитель дикой природы, путешествующий по заповеднику Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve (ЮАР) стал свидетелем драматичного эпизода из жизни своего коллеги, остановившего легковушку, чтобы поближе запечатлеть парнокопытных обитателей парка.

Турист, проезжая мимо буйволов на автомобиле, решил запечатлеть животных, которым не понравилось нахождение транспортного средства на своей территории. Один из парнокопытных представителей дикой фауны проверил на прочность легковушку и протаранил заднюю колёсную арку. После чего любитель дикой природы вынужден был покинуть территорию местных обитателей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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