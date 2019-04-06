Жительница города Майами Спрингс (округ Майами-Дейд, штат Флорида, США), владеющая внедорожником, несколько дней назад совершила крайне неудачный выезд с территории многоуровневой парковки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автовладелица, чьё имя не уточняется, перепутала педали и пробила ограждение стоянки. Американке повезло и её транспортное средство застряло в проёме и зависло над землёй.

На помощь неудачливой автомобистке спустя некоторое время приехали спасатели, которые сначала освободили виновницу происшествия, а затем при помощи крана вернули точку опоры её внедорожнику.

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