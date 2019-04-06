Автовладелица оказалась между небом и землёй в салоне повисшего на ограждении автомобиля - ВИДЕО
6 апреля 2019 13:39 254
Жительница города Майами Спрингс (округ Майами-Дейд, штат Флорида, США), владеющая внедорожником, несколько дней назад совершила крайне неудачный выезд с территории многоуровневой парковки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Автовладелица, чьё имя не уточняется, перепутала педали и пробила ограждение стоянки. Американке повезло и её транспортное средство застряло в проёме и зависло над землёй.
На помощь неудачливой автомобистке спустя некоторое время приехали спасатели, которые сначала освободили виновницу происшествия, а затем при помощи крана вернули точку опоры её внедорожнику.
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