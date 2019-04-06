Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения дипломатического персонала в Афганистане и Ираке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники издания уточнили, что число американских дипломатов, размещенных в Кабуле, планируется в 2020 году сократить в два раза. В Ираке, согласно еще не утвержденному плану, в текущем году своих мест могут лишиться от 20 до 30 дипломатов, а в следующем - еще 30-50% сотрудников дипломатических миссий США в Багдаде и Эрбиле.

Как отмечает издание, эти планы согласуются с намерением Вашингтона "сократить военное присутствие на Ближнем Востоке и Южной Азии, чтобы подготовиться к так называемой эре "конкуренции великих держав" с Китаем и Россией".

"Мы постоянно получаем известия из Африки о том, что китайские дипломаты, работающие там по экономическим и другим вопросам, превышают нас в количестве четыре или пять к одному", - заявил изданию неназванный представитель госдепартамента США. "Мы не можем продолжать концентрировать все эти деньги в Афганистане и Ираке", - добавил он.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона. Кроме того, обсуждается возможность вывода или существенного сокращения военного присутствия американских войск в Афганистане при гарантиях того, что в стране не будут действовать такие террористические группировки как ИГ и "Аль-Каида".