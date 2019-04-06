Сейсмологическая служба Франции зарегистрировала в субботу землетрясение магнитудой 3,6 в регионе Новая Аквитания (юго-запад страны). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Le Parisien по данным, полученным от сейсмологов.

Подземный толчок произошел в 06:44 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине в 10 км и располагался в районе населенных пунктов Жарнак (департамент Шаранта) и Кутра (департамент Жиронда). Эксперты сейсмической службы расценивают произошедшее событие как землетрясение "слабой интенсивности". По их мнению, при такой магнитуде риска для людей не возникает.

В расположенной поблизости зоне вокруг города Бордо 20 марта произошло более сильное землетрясение - его магнитуда составила 4,9. Тем не менее, и оно не привело к каким-либо разрушением зданий и других строений. Оба землетрясения рассматриваются сейсмологами как "весьма редкое явление" для этого обширного региона с одним из самых низких для Франции уровней сейсмической опасности.