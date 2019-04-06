Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, армия Хафтара находилась в 80 км к югу от Триполи. Это место его отряд занял без боя еще 4 апреля.

В настоящее время других подробностей пока нет.