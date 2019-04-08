Мэрия Парижа ввела новые штрафы для тех, кто пользуется электросамокатами и нарушает при этом безопасность пешеходов, сообщает "Евро Пульс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, за езду по тротуару теперь полагается штраф в размере 135 евро, а за парковку самоката (как личного, так и принадлежащего шеринговому сервису) в неположенном месте - 35 евро.

За последний год электросамокаты стали очень популярны в Париже, они могут разгоняться до 20 километров в час и позволяют легко объезжать городские пробки.

В Париже работают несколько шеринговых сервисов, которые позволяют взять самокат напрокат через мобильное приложение и оставить его в удобном месте. Сейчас во французской столице 15 тысяч таких электросамокатов, а к концу 2019 года их количество может возрасти до 40 тысяч. В городе почти нет специальных парковок, пользователи нередко оставляют самокаты в неположенных местах (например, на газоне) или перегораживают ими переулок.

Вместе с введением штрафа мэрия Парижа обещала уже в этом году построить специальные парковки в оживленных частях города.