Правоохранительные органы Франции задержали 21 человека в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что силы правопорядка провели более 6 тысяч предварительных проверок. Один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ был замечен в районе, где запрещено проведение акций в Париже, отмечает телеканал.

В 21-ю протестную субботу проходят две согласованные демонстрации "желтых жилетов" во французской столице. Первая стартовала от площади Республики, "желтые жилеты" намерены закончить шествие в районе Дефанс. Вторая демонстрация началась от бульвара Монпарнас. Демонстрации на Елисейских полях, как в прошлые две недели, запрещены.